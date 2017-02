6年前に起きた東日本大震災を追悼し、3月11日に、ウェストミンスター寺院敷地内のセント・マーガレット教会でヴィジル「We Won’t Forget You -For Victims of the 2011 Great Eastern Japan Earthquake and Tsunami」が行われます。参加者の方々には、東日本大震災によって死者が出た村、あるいは町の名前が入っている桜の花びらを、会場内に設置した桜の木に掲げていただきます。昨年サザーク大聖堂で行われた追悼礼拝の中で使用したこの追悼のシンボルは、大震災による津波によって被害を受けた桜が花開き、過酷な状況にある被災者の方々に慰めが与えられたという話を基に考案されたものです。



今年6年目になる中、いまだに心に痛手を受けている方々、そして困難な生活をされている方々を思いながら、希望と慰めの象徴としての花びらを参加者の皆様とともに掲げ、桜を咲かせたいと願っています。



そのほか、灯明も設置し、被災地の写真や資料の展示を行います。当日、日本語が話せる英国人司祭(トム・プラント神父、エリック・ロブジンガー神父)が参加予定です。会場となる教会は、下記の時間帯に開館しておりますので、皆様のご都合に応じ、ご自由にご来訪ください。