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英国発ニュース

マンC、チェルシーに罰金－イングランド・サッカー

Thursday, 15 December 2016 10:00
（12月14日時事）イングランド・サッカー協会は13日、プレミア・リーグで3日に行われた試合で、選手らの乱闘を制御できなかったとして、チェルシーに10万ポンド（約1460万円）、マンチェスター・シティーに3万5000ポンド（約510万円）の罰金を科したと発表した。チェルシーは以前にも同様の理由で罰金処分を受けており、より高額となった。

　3日の試合では終了間際、マンCの選手による危険なタックルをきっかけに、両チームの選手やスタッフを巻き込む乱闘が起きた。試合はチェルシーが3－1で勝った。
 
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