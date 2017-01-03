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英国発ニュース

A・マリーらにナイト爵位

Tuesday, 03 January 2017 10:00
 （ロンドン 1月1日 時事）英国政府は12月30日付で2017年の叙勲リストを公表し、テニス男子では現行制度で初めて英国選手として世界ランキング1位に就いたアンディ・マリーにナイト爵位が授与されることになった。

　陸上では12年ロンドン、16年リオデジャネイロ両五輪の男子5000、1万メートルで2大会連続2冠に輝いたモハメド・ファラーらが名を連ねた。
 
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