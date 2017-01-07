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英国発ニュース

ハル新監督に39歳シルバ氏－イングランド・サッカー

Saturday, 07 January 2017 12:00
（ロンドン1月5日時事）サッカーのイングランド・プレミア・リーグ、ハルは5日、ポルトガル人のマルコ・シルバ氏（39）が新監督に就任すると発表した。同氏は昨季までギリシャ1部リーグのオリンピアコスで指揮を執り、チームをリーグ6連覇に導いた。
　ハルは今季、3勝4分け13敗で最下位の20位に低迷。3日にマイク・フェラン監督を解任した。
 
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