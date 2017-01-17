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EU単一市場からの脱退を表明－メイ首相

Tuesday, 17 January 2017 13:30
メイ首相は17日、ロンドン市内で英国の欧州連合（EU）離脱に関する演説を行い、EU単一市場からの脱退の方針を表明した。BBCなどが報じた。
　メイ首相は演説で、EUとの離脱交渉における12の目標を提示。最終合意は英国の上下両院の承認を得た上で履行される、などとした。
 
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