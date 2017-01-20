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Mon, 23 January 2017
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英バークレイズ、事業移管検討－アイルランドか

Friday, 20 January 2017 12:30
（ロンドン 1月19日 時事）金融大手バークレイズのステイリー最高経営責任者（CEO）が19日、BBC放送のインタビューに応じ、英国の欧州連合（EU）離脱に伴って英事業の一部をアイルランドなどに移管することを検討していると述べた。

　メイ首相がEU単一市場からの脱退方針を表明後、悪影響が大きい金融界では「英脱出」計画が次々に表面化している。

　ただ、ステイリー氏は「大部分の活動はロンドンで続ける。欧州の金融センターがロンドンの金融街シティーからほかの場所に移るとは思わない」とも強調した。
 
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