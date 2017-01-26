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英国発ニュース

26日に離脱通告法案公表

Thursday, 26 January 2017 10:00
（ロンドン 1月25日 時事）ロイター通信によると、メイ首相の報道官は25日、英政府が欧州連合（EU）への離脱通告の議会承認を求める法案を26日に公表することを明らかにした。

　最高裁は24日、EUへの正式通告には議会の承認が必要との判断を示した。デービスEU離脱担当相は法案について、「可能な限り簡素な内容にする」と語っている。　
 
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