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Mon, 06 February 2017
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英国発ニュース

イングランド白星発進－ラグビー6カ国対抗

Monday, 06 February 2017 12:00
（ロンドン 2月5日時事）ラグビーの欧州6カ国対抗は4日に各地で開幕し、前日本代表ヘッドコーチのエディー・ジョーンズ監督が率いるイングランドがフランスを19－16で破り、連覇に向けて白星発進した。スコットランドはアイルランドを27－22で下した。
 
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