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英国発ニュース

2020年はロイヤル・セントジョージズ－全英ゴルフ

Tuesday, 21 February 2017 14:00
（ロンドン2月21日時事）男子ゴルフの全英オープンを主催するロイヤル・アンド・エンシェント・クラブ（R & A）は20日、2020年大会をサンドイッチのロイヤル・セントジョージズGCで開催すると発表した。11年大会以来15度目の開催。

　ロイヤル・セントジョージズGCは会員を男性に限定していたが、全英オープン開催を外される可能性があり、15年に規定を変更して女性も認めるようになった。
 
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