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英国発ニュース

東電HD、家庭向け蓄電池の英ベンチャーに出資

Tuesday, 04 April 2017 15:00
（4月4日 時事）東京電力ホールディングス（HD）は4日、一般家庭向けの蓄電池事業を展開する英国のベンチャー企業Moixaに出資したと発表した。出資額は50万ポンド（約7000万円）で出資比率は約3%。 人材も派遣する。同社からノウハウを獲得し、国内での事業展開につなげる狙い。　

Moixaは、住宅向けのコンパクトで安価な蓄電池の設置、販売、リース事業を展開。複数の家庭に設置されている蓄電池を遠隔制御して余剰電力を集約し、小売り事業者などに販売している。
 
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