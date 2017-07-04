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Tue, 04 July 2017
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錦織、スタホフスキーと2回戦－ウィンブルドン・テニス

Tuesday, 04 July 2017 13:00
　　（ウィンブルドン（英国）7月4日時事）テニスのウィンブルドン選手権で、男子シングルス第9シードの錦織圭（日清食品）は2回戦で世界ランキング122位のセルギー・スタホフスキー（ウクライナ）と対戦することが3日、決まった。世界9位の錦織にとって過去2戦2敗の相手。2度とも自身がトップ10入りする前の2011年の対戦で、芝コートでは初めて当たる。　
 
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