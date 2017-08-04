instagram Google+ Facebook ツイッター
バナー
Fri, 04 August 2017
Home ニュース 英国発ニュース ロシアへの処分継続－国際陸連総会

英国発ニュース

ロシアへの処分継続－国際陸連総会

Friday, 04 August 2017 11:00
　（ロンドン 8月4日 時事）国際陸連は3日、ロンドンで総会を開き、組織的なドーピングで資格停止処分を科しているロシア陸連に対し、必要な改革が不十分として処分を継続することを決めた。

　ロシアは4日にロンドンで開幕する世界選手権に代表チームとして参加できないが、違反に無関係と証明され、国際陸連から個人資格を認められた約20人は出場する。

 
 
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • Google Bookmarks に追加
  • Facebook
  • Check

関連記事 - 英国発ニュース

時事通信ニュース

英国・ドイツニュースダイジェスト主催 フォトコンテスト
バナー キャリアコネクションズ 習い事＆スクールガイド ヘルス＆ビューティーガイド
バナー バナー

英国新生活ガイド ロンドン・レストラン・ガイドブログJapan Digestゲンダイゲストハウス

UK便利ガイド検索

カテゴリ選択
City / County
エリア
熊本地震・東日本大震災関連情報 6.7更新
「ジャズで彩る昭和歌謡ショー」寄付金ご報告
福島青年管弦楽団のサポートグループ「FYSロンドン・フレンズ」が発足
エージェント イギリス不動産のおはなし
イギリスにある建物の建築様式
政府が不動産購入の援助を行う
　 Mortgage Guaranteeスキーム
ページトップへ戻る ▲