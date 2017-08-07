ボルト銅、日本勢も決勝進めず－世界陸上

Mon, 07 August 2017

（ロンドン 8月6日 時事）陸上の世界選手権第2日は5日、ロンドンで行われ、男子100メートルはジャスティン・ガトリン（米国）が決勝で9秒92（向かい風0.8メートル）をマークし、6大会ぶりの金メダルを獲得した。35歳での優勝は史上最年長。



今大会後の引退を表明している世界記録保持者のウサイン・ボルト（ジャマイカ）は、9秒95で銅メダル。ボルトが五輪、世界選手権で個人種目の優勝を逃したのは、フライングで失格した2011年世界選手権大邱大会の100メートルを除けば、08年北京五輪以降で初めて。銀メダルは9秒94のクリスチャン・コールマン（米国）。



男子100メートルの日本勢3人は準決勝で敗退した。サニブラウン・ハキーム（東京陸協）はスタート直後にバランスを崩し、10秒28（向かい風0.2メートル）で2組7着。ケンブリッジ飛鳥（ナイキ）は10秒25（同0.5メートル）で1組6着、多田修平（関学大）は10秒26（追い風0.4メートル）で3組5着だった。



女子1万メートルでは、鈴木亜由子（日本郵政グループ）が31分27秒30で10位。松田瑞生（ダイハツ）は19位、上原美幸（第一生命）は24位だった。リオデジャネイロ五輪金メダルのアルマズ・アヤナ（エチオピア）が独走で金メダルを獲得した。