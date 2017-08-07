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Mon, 07 August 2017
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英国発ニュース

世界陸上男子マラソン、川内が9位－女子は清田の16位が最高

Monday, 07 August 2017 13:00
（ロンドン 8月7日 時事）陸上の世界選手権第3日は6日、ロンドンで男子マラソンが行われ、川内優輝（埼玉県庁）が2時間12分19秒で日本勢最高の9位だった。2012年ロンドン五輪6位の中本健太郎（安川電機）は10位で、井上大仁（MHPS）は26位。4月のボストン・マラソンを制したジョフリー・キルイ（ケニア）が2時間8分27秒で金メダルに輝いた。

　女子マラソンは清田真央（スズキ浜松AC）が2時間30分36秒で16位に入ったのが日本勢最高。女子マラソン日本勢の入賞は10大会連続で途切れた。安藤友香（同）は17位、重友梨佐（天満屋）は27位。ローズ・チェリモ（バーレーン）が2時間27分11秒で優勝した。

　男子400メートル障害予選では安部孝駿（デサント）が49秒65で1組2着に入り、準決勝へ。石田裕介（早大）と鍜治木崚（城西大）は敗退した。同110メートル障害予選では増野元太（ヤマダ電機）が13秒58の2組4着で準決勝進出。高山峻野（ゼンリン）と大室秀樹（大塚製薬）は敗れた。

　男子棒高跳びの予選では、13年大会で6位の山本聖途（トヨタ自動車）と荻田大樹（ミズノ）が決勝に進めなかった。男子3000メートル障害では、潰滝大記（富士通）が予選敗退。（女子マラソンの記録は速報タイム）。
 
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