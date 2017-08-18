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Fri, 18 August 2017
Home ニュース 英国発ニュース メイ首相、バルセロナのテロに「理不尽な人命損失に嫌悪感」

英国発ニュース

メイ首相、バルセロナのテロに「理不尽な人命損失に嫌悪感」

Friday, 18 August 2017 13:00
　（ロンドン8月18日時事）メイ首相は声明を出し、「理不尽に人命が失われたことに嫌悪感を催している」と述べた。
　また、ロンドンや中部マンチェスターでテロが相次いだ際、「スペインは英国民と連帯してくれた」と指摘。「今夜、邪悪なテロに対し、英国民はスペインと連帯する」と強調した。
 
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