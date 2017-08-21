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英国発ニュース

欧州株、軒並み下落－スペインのテロで

Monday, 21 August 2017 09:00
　（ロンドン 8月19日 時事）18日の欧州株式市場では、前日に起きたスペインのテロ事件やトランプ米政権の先行き懸念などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要国の株価指数は軒並み下落して引けた。

　スペインのIBEX35指数は前日終値比0.56%安。仏CAC40種指数は0.64%安、ドイツ株式主要30銘柄指数（DAX）が0.31%安、英FT100種平均株価指数が0.86%安で取引を終えた。
 
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