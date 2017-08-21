instagram Google+ Facebook ツイッター
英国・ドイツニュースダイジェスト主催 フォトコンテスト
Mon, 21 August 2017
Home ニュース 英国発ニュース 岡崎、2試合連続ゴール－イングランド・サッカー

英国発ニュース

岡崎、2試合連続ゴール－イングランド・サッカー

Monday, 21 August 2017 11:00
　（レスター（英国）8月20日 時事）サッカーのイングランド・プレミアリーグは19日、各地で行われ、レスターの岡崎慎司はホームのブライトン戦に先発出場し、前半1分に先制ゴールをマークした。アーセナルとの開幕戦に続く２試合連続得点。チームは2－0で快勝し、今季初白星を挙げた。岡崎は後半31分に退いた。

　吉田麻也のサウサンプトンはホームでウェストハムに3－2で競り勝ち、今季初勝利。吉田はフル出場した。　
 
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • Google Bookmarks に追加
  • Facebook
  • Check

関連記事 - 英国発ニュース

時事通信ニュース

英国・ドイツニュースダイジェスト主催 フォトコンテスト
バナー キャリアコネクションズ 習い事＆スクールガイド ヘルス＆ビューティーガイド
バナー バナー

英国新生活ガイド ロンドン・レストラン・ガイドブログJapan Digestゲンダイゲストハウス

UK便利ガイド検索

カテゴリ選択
City / County
エリア
熊本地震・東日本大震災関連情報 6.7更新
「ジャズで彩る昭和歌謡ショー」寄付金ご報告
福島青年管弦楽団のサポートグループ「FYSロンドン・フレンズ」が発足
エージェント イギリス不動産のおはなし
イギリスにある建物の建築様式
政府が不動産購入の援助を行う
　 Mortgage Guaranteeスキーム
ページトップへ戻る ▲