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Sat, 02 September 2017
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英国発ニュース

天皇陛下、メイ首相と会見－佳子さまの英国留学話題に

Saturday, 02 September 2017 15:00
　（9月1日 時事）天皇陛下は1日午前、来日中の英国のメイ首相と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、秋篠宮家の次女佳子さまが今月から英国のリーズ大に留学することや、九州の豪雨被害などが話題に上った。

　天皇陛下とメイ首相は今回が初対面。首相が佳子さまの留学について触れると、陛下は「英国での大学生活がよいものとなることを期待しています」と述べた。メイ首相は「私の父も同じ大学に通っていました」と紹介し、15分以上にわたって和やかに歓談したという。
 
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