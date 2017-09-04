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Mon, 04 September 2017
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英国発ニュース

イングランドは3位に浮上－サッカー女子世界ランク

Monday, 04 September 2017 09:00
　（9月2日時事）国際サッカー連盟（FIFA）は1日付で女子の最新世界ランキングを発表し、日本は前回6月から二つ下げて8位だった。

1位米国、2位ドイツは変わらず、イングランドが5位から3位に浮上した。オーストラリアは一つ上げて6位で、アジア連盟所属では最上位となった。
 
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