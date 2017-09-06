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Wed, 06 September 2017
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対北朝鮮、追加制裁目指す－日英防衛相

Wednesday, 06 September 2017 09:00
　（9月5日 時事）小野寺五典防衛相は5日、ファロン国防相と電話会談し、北朝鮮による6回目の核実験を受け、国連安全保障理事会で日英が連携して追加制裁を盛った新決議の採択を目指していくことで一致した。

　会談で小野寺氏は「北朝鮮の度重なる暴挙は、我が国の安全に対する、より重大かつ差し迫った新たな段階の脅威だ」と強調。ファロン氏は「最も強い言葉で非難する」と同調した。
 
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