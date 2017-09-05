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Wed, 06 September 2017
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英国発ニュース

キャサリン妃が第3子懐妊－英

Tuesday, 05 September 2017 11:00
　（ロンドン 9月4日 時事）英王室は4日、ウィリアム王子の妻キャサリン妃（35）が妊娠したと発表した。夫妻の間には長男ジョージ王子（4）、長女シャーロット王女（2）がおり、誕生する赤ちゃんは第3子となる。

　声明によれば、一家とエリザベス女王は「（懐妊の）ニュースをうれしく思う」と表明。過去の妊娠時と同様、キャサリン妃はつわりが激しく、4日の公務を取りやめ、住居のケンジントン宮殿で手当てを受けるという。
 
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