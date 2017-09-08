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英国発ニュース

移籍可能期間を短縮へ－イングランド・サッカー

Friday, 08 September 2017 13:00
　（ロンドン 9月8日 時事）サッカーのイングランド・プレミアリーグで、原則7月1日から8月31日まで設定されている夏の移籍期間を、来季から8月上旬のリーグ開幕前までとし、約3週間短縮することになった。7日、各クラブの投票で決まった。AFP通信が報じた。

　主力選手がシーズン開幕後にプレミアリーグ内の他チームに移籍することで混乱を招くと、複数の監督から不満が出ていたという。プレミア以外への選手移籍については、これまで通り8月末まで認める。
 
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