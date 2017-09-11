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Mon, 11 September 2017
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英国発ニュース

アンディ・マリーは3位－男子テニス・世界ランク

Monday, 11 September 2017 19:50
　　（9月11日 時事）男子テニスの最新世界ランキングが11日発表され、錦織圭（日清食品）は四つ下がって14位だった。杉田祐一（三菱電機）は二つ上げて自己最高の42位。西岡良仁（ミキハウス）は123位、ダニエル太郎（エイブル）は129位。

　全米オープンを制したラファエル・ナダル（スペイン）が1位を堅持。ロジャー・フェデラー（スイス）が3位から2位に上がり、アンディ・マリー（英国）は2位から3位に下がった。
 
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