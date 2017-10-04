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Wed, 04 October 2017
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英国発ニュース

エバンズ、資格停止1年－男子テニス

Wednesday, 04 October 2017 11:00
　（ロンドン 10月4日 時事）国際テニス連盟（ITF）は3日、ドーピング検査でコカインに陽性反応を示して暫定的に資格停止となっていた男子テニスのダニエル・エバンズ（英国）に、1年間の資格停止処分を科したと発表した。処分は検体が採取された4月24日にさかのぼって適用される。エバンズはコカイン使用を認め、謝罪していた。
 
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