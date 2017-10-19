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Thu, 19 October 2017
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英国発ニュース

出光、英の石油開発子会社を売却－譲渡額は非公表

Thursday, 19 October 2017 11:00
　（10月18日 時事）東日本出光興産は18日、英国領の北海で石油開発事業を行う全額出資の英子会社イデミツ・ペトロリアムUKの全株式を同国のロックローズ・エナジーに売却すると発表した。譲渡額は非公表。今期の連結業績に与える影響は「現時点で未確定」としている。今後、出光は北海での石油開発について、ノルウェー領での事業に経営資源を集中する。
 
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