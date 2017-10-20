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Fri, 20 October 2017
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ロールス・ロイスに神鋼素材－「影響は限定的」
ロールス・ロイスに神鋼素材－「影響は限定的」
Friday, 20 October 2017 13:00
（ロンドン 10月19日 時事）神戸製鋼所の製品データ改ざん問題で、英航空機エンジン大手ロールス・ロイス・ホールディングスは19日、神鋼製素材が社内に保管されていると明らかにした。調査の結果、商用機部門で神鋼から届いた素材6点を確認した。
素材の種類は不明。ロールス・ロイス広報担当者は「神鋼部材の影響は非常に限定的だ。供給元と密接に協力し、影響を受ける可能性のある部品がどれだけあるか調べている」とコメントした。
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