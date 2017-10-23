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Mon, 23 October 2017
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英国発ニュース

岡崎が今季4点目－イングランド・サッカー

Monday, 23 October 2017 08:55
　（ロンドン10月22日時事）サッカーのイングランド・プレミア・リーグで21日、レスターの岡崎慎司は敵地でスウォンジー戦に先発し、1点リードの後半4分にゴールを挙げた。岡崎は後半23分までプレーし、レスターは2－1で逃げ切って７試合ぶりの白星。岡崎は今季４点目で、昨季の３得点を早くも上回った。

　サウサンプトンの吉田麻也はホームでウェストブロミッジ戦にフル出場。チームは１－０で勝った。
 
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