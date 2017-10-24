instagram Google+ Facebook ツイッター
バナー
Tue, 24 October 2017
Home ニュース 英国発ニュース 日英首脳が電話会談

英国発ニュース

日英首脳が電話会談

Tuesday, 24 October 2017 09:00
　（10月23日 時事）安倍晋三首相は23日、英国のメイ首相と電話で会談した。メイ氏は衆院選での与党勝利に祝意を伝え、「引き続き安倍首相と協力していくことを楽しみにしている」と述べた。両首脳は北朝鮮情勢についても意見を交わし、圧力強化のため緊密に連携していくことを確認した。
 
  • Facebook

関連記事 - 英国発ニュース

時事通信ニュース

日本タウン誌・フリーペーパー大賞 英国ニュースダイジェストへの投票をお願いいたします！ 企画営業・ライター・翻訳者募集中
バナー キャリアコネクションズ 習い事＆スクールガイド ヘルス＆ビューティーガイド
バナー バナー

英国新生活ガイド ロンドン・レストラン・ガイドブログJapan Digestゲンダイゲストハウス

UK便利ガイド検索

カテゴリ選択
City / County
エリア
熊本地震・東日本大震災関連情報 6.7更新
「ジャズで彩る昭和歌謡ショー」寄付金ご報告
福島青年管弦楽団のサポートグループ「FYSロンドン・フレンズ」が発足
エージェント イギリス不動産のおはなし
イギリスにある建物の建築様式
政府が不動産購入の援助を行う
　 Mortgage Guaranteeスキーム
ページトップへ戻る ▲