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Fri, 27 October 2017
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英国発ニュース

メイ首相、カタルーニャの独立を認めない意向を示す

Friday, 27 October 2017 17:00
　スペインのカタルーニャ州自治州議会が27日、独立を宣言した。これに対し、スペイン中央政府は直ちにカタルーニャの自治権停止を発動し、対抗の構えを見せている。メイ首相のスポークスマンは、カタルーニャのスペインからの独立を認めない意向を示した。BBCが伝えた。
 
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