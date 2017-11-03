instagram Google+ Facebook ツイッター
英国留学ならアフィニティ
Fri, 03 November 2017
Home ニュース 英国発ニュース 新国防相にウィリアムソン氏－セクハラ辞任で交代

英国発ニュース

新国防相にウィリアムソン氏－セクハラ辞任で交代

Friday, 03 November 2017 12:00
　（ロンドン 11月2日 時事）メイ首相は2日、セクハラ問題の責任を取って1日辞任したファロン前国防相の後任として、ウィリアムソン院内幹事長（41）を任命した。首相官邸が発表した。

　ウィリアムソン氏は2010年の下院選で初当選し、昨年のメイ政権発足を受けて院内幹事長に抜てきされた。英政界では最近、議員らによるセクハラ疑惑が多発し、問題となっている。
 
  • Facebook

関連記事 - 英国発ニュース

時事通信ニュース

日本タウン誌・フリーペーパー大賞 英国ニュースダイジェストへの投票をお願いいたします！ 2018年 カレンダー販売 企画営業・ライター・翻訳者募集中
バナー キャリアコネクションズ 習い事＆スクールガイド ヘルス＆ビューティーガイド
バナー バナー

英国新生活ガイド ロンドン・レストラン・ガイドブログJapan Digestゲンダイゲストハウス

UK便利ガイド検索

カテゴリ選択
City / County
エリア
熊本地震・東日本大震災関連情報 6.7更新
「ジャズで彩る昭和歌謡ショー」寄付金ご報告
福島青年管弦楽団のサポートグループ「FYSロンドン・フレンズ」が発足
エージェント イギリス不動産のおはなし
イギリスにある建物の建築様式
政府が不動産購入の援助を行う
　 Mortgage Guaranteeスキーム
ページトップへ戻る ▲