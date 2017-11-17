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英国発ニュース

高層アパート火災の死者70人－警察が発表

Friday, 17 November 2017 10:00
　（ロンドン 11月16日  時事）警察は16日、ロンドン西部の高層アパート「グレンフェルタワー」で6月に発生した大規模火災に関し、最終的な犠牲者数が70人と確認されたと発表した。身元は全員、特定された。70人のほかに、死産児1人についても火災が原因で死亡したと判断された。
 
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