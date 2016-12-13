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Thu, 22 December 2016
Home クラシファイド 貸家・貸部屋

貸家・貸部屋　Letting

Last updated: 13 December 2016
15 December 2016 vol.1473

  • ●Finchley Rd駅近 広々スタジオ
    独立型キッチン･広い部屋月£1,365
    Finchley Rd駅近1ベッドフラット
    明るいフラット･便利な立地月£1,711
    エクセルwww.excel-property.co.uk
  • 安心、安全、都心まで便利
    ＜北園ハウス＞

    ビクトリア駅から電車で18分
    Norbury駅から徒歩3分
    個室21部屋と独立フラット4軒

    自炊設備、洗濯機、乾燥機完備
    ブロードバンド完備

    大学教授、院生、官庁関係多し
    長期,短期1週間より,￡110/週～

    ☎ 07753-385-686 (携帯)
    http://www.kitazonohouse.com
    お問合わせはメールでどうぞ。
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  • 《ロンドン・アップルハウス》
    市内ZONE1～3に、選べる7宿
    個室/スタジオ/フラット短期貸し
    www.londonapplehouse.com
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  • ●ロンドン / ゲンダイ・ゲスト・ハウス
    街の中心、ゾーン１内にある
    立地条件の良いゲストハウス

    グレート･ポートランド･ストリート駅
    から3分、リージェンツ･パーク駅から
    5分、バスでのアクセスもロンドン
    中心部はもちろん、東西南北どこへ
    行くにも便利です。

    シングル、ツイン、ファミリー･ル
    ームまで全8室。館内無料Wi-Fiあり。

    日本人スタッフが皆様のお越しを
    お待ちしています。

    38 Albany Street London NW1 4EA
    ☎ 020-7387-9125（受付8:30～18:30）
    E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
    www.gendai-guesthouse.co.uk

 
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