パンケーキ・デーじゃなくても食べたい!

ロンドンのおすすめパンケーキ

2017年のパンケーキ・デーは2月28日(火)。イースターに連動するこの行事はカトリック信者が復活祭前に行う断食期間に備えて、戸棚にある卵や牛乳などをなくすためにパンケーキを作ったのが始まり。たまには早起きして、パンケーキを頬張る朝も良いかもしれない。

(梅谷英枝、英国ニュースダイジェスト)

*パンケーキ・デー当日は、お店も混雑しますのでご注意ください。

ホテル併設のレストランで贅沢パンケーキ

Chiltern Firehouse

チルターン・ファイアハウス

Buttermilk Pancakes blueberries, maple crème fraîch フカフカだけどしっかりしたパンケーキ ヴィクトリア時代の消防署を改装したブティック・ホテル

旬の素材にこだわり新しいクラシックを創造するシェフ、ヌーノ・メンデスのレストラン。ブレックファストとブランチで提供しているバターミルク・パンケーキは、クレーム・フレッシュとブルーベリー・ソースの爽やかな酸味と、メープル・シロップのコクがからみ合って、ふんわりしたパンケーキを包みこむ至福の味だ。

Chiltern Firehouse

1 Chiltern Street, London W1U 7PA

Tel: 020 7073 7676

朝食:月〜金 7:00-10:30 / 土・日 8:00-10:00

ブランチ:土・日 11:00-15:00

ランチ:月〜水 12:00-14:30 / 木・金 12:00-15:00

ディナー:月〜水 17:30-10:30 / 木〜日 18:00-10:30

(パンケーキは朝食とブランチのみ)

Baker Street駅

http://www.chilternfirehouse.com/restaurant/luxury-london-restaurant

素材にもこだわるパンケーキ専門店

Where the Pancakes Are

ホエア・ザ・パンケークス・アー

Bramley & Cox Apple, Fresh Berries, Almond Fakes, House Cream クセになる甘塩っぱいパンケーキ - Smoked Streaky Bacon, Blueberries, Maple Syrup バラ・マーケット近く、高架下のパンケーキ屋さん

アーチと呼ばれる高架下にあるガラス張りのパンケーキ専門店は天井も高く、とても開放的な雰囲気。素材には栄養価のいいものをと、バターミルクのパンケーキにはそば粉入りのオーガニック・ブレンドを使うなど、品質にはこだわりがある。

Where the Pancakes Are

Arch 35a, 85a Southwark Bridge Road, London SE1 0NQ

Tel: 0207 407 8408

月・火 8:00-16:00 / 水・木・金 8:00-18:00 / 土 9:00-18:00 / 日 9:00-16:00

Borough駅、London Bridge駅

https://wherethepancakesare.com/

日本で大人気のあの名店

Granger & Co

グレンジャー&コー

Ricotta Hotcakes, Banana and Honeycomb Butter カジュアルで心地よい空間 高級ブティックが建ち並ぶ通りにあるノッティング・ヒル店

日本で「世界一の朝食」のキャッチコピーで知られる「ビルズ」が、ロンドンではグレンジャー & コーの名前で展開中。「いつでも戻ってきたくなるようなカジュアルさがコンセプト」という店では、ふわふわとした軽い食感が特徴のパンケーキを味わえる。

Granger & Co.

175 Westbourne Grove, London W11 2SB

Tel: 020 7229 9111

月~土 7:00-23:00 / 日 8:00-22:00

Notting Hill Gate駅

http://grangerandco.com

*キングス・クロス、クラーケンウェルにも店舗あり

そば粉を使ったフランス風パンケーキ

La Petite Bretagne

ラ・プティ・ブルターニュ

チーズ、ほうれん草、マッシュルームのガレット クレープ・シュゼット ガレット、クレープはブルターニュの郷土料理

本場フランスの味をもっと気軽に楽しんで欲しいと、カジュアルで温かみのある店を目指して家具にもこだわったお店のイチオシは、注文を受けてから焼き上げられるフレッシュなクレープ。おかず系の生地にはそば粉が使用され、体にも嬉しい。

La Petite Bretagne

5-7 Beadon Road, London W6 0EA

Tel: 020 8127 5530

月~金 8:00-22:00 / 土・日・祝 10:00-22:00

Hammersmith駅

www.lapetitebretagne.co.uk

*クラパム・コモンにも店舗あり

クロテッド・クリームとともに味わう

The Riding House Cafe

ザ・ライディング・ハウス・カフェ

Buttermilk Pancakes - berries, vanilla clotted ceam, mayple syrup

シックな雰囲気の店内は、午前中から友人同士でブランチを楽しむ人や、仕事の打ち合わせをする人々で賑わっている。クロテッド・クリームの添えられたパンケーキは意外にも甘すぎず、さっくり、ふんわりとしていて食べやすい。

The Riding House Café

43-51 Great Titchfield Street, London W1W 7PQ

Tel: 020 7927 0840

月~木 7:30-23:30 / 金 7:30-0:00 / 土 9:00-0:00 / 日 9:00-22:30

(パンケーキはブレックファストとブランチのみ

月~金7:30-12:00、土・日9:00-11:30)

Goodge Street駅

www.ridinghousecafe.co.uk

イースト・ロンドンの独立系人気カフェ

Trade

トレード

ベーコンとスクランブル・エッグをトッピング

週末は多くの若者で賑わうスピタルフィールズの人気コーヒーショップ。この店のバターミルク・パンケーキは、トッピングにチョコレート・チップス、ピーナツバター、ブルーベリー・コンポート、フルーツ・サラダ、エッグ&ベーコンの中から選べる。奥にはガーデンもありお天気のよい日は外での食事も楽しめる。

Trade

47 Commercial Street, London E1 6BD

Tel: 020 3490 1880

月~金 7:30-17:00 / 土・日 10:00-17:00

Aldgate East駅

http://www.trade-made.co.uk



ホームメイドの優しい味わい

Muriel's Kitchen

ミュリエルズ・キッチン

Seasonal Berry Pancakes

オーナーの祖母から名前を取ったというこのお店は、忙しいロンドナーにもいつでも家庭の味を味わって欲しいという思いからオープンした。まるで友達のキッチンに遊びに来たかのような店内では、ブルーベリーが入ったパンケーキを味わえる。

Muriel's Kitchen

1-3 Pelham Street, London SW7 2ND

Tel: 020 7589 3511

月~土8:00-23:00(ブランチ: 月~金12:00まで、土14:00まで)

日 9:00-22:00(ブランチ: 14:00まで)

(パンケーキはブランチのみ)

South Kensington駅

http://murielskitchen.co.uk

*ソーホー、レスター・スクエアにも店舗あり



見渡す限りパンケーキ

My Old Dutch

マイ・オールド・ダッチ

ロンドン市内に3店舗あるこの店はパンケーキ専門店。ベーコンなどの載ったおかず系からチョコレートたっぷりのデザート系までその種類は様々。生地もクレープ状のものと厚みのあるものがあり、数種類頼んで友達や家族とシェアするのも良さそう。

My Old Dutch

131-132 High Holborn, London WC1V 6PS

Tel: 020 7242 5200

月~土 11:00-22:30 / 日 11:00-21:30

Holborn駅

www.myolddutch.com

*チェルシー、ケンジントンにも店舗あり