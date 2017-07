ロンドンやリオ五輪で英国に多くの金メダルをもたらした、陸上選手の「モー」ことモハメド・ファラー選手(34)。元オアシスのギャラガー兄弟の区別がついていないようで、兄のノエル・ギャラガ-と一緒に撮った写真を自身のインスタグラムに「リアムと一緒に」とアップしてしまった。「イブニング・スタンダード」紙が伝えた。



ファラー選手がノエルと写真を撮ったのは、7月8日にロンドン郊外のトゥイッケナム・スタジアムで開催された、ベテラン・バンドU2のコンサート後。ノエルはこの日、U2のサポート・アクトとして出演していた。ファラー選手は「トゥイッケナムでのU2のコンサート、リアム・ギャラガ-と楽しんでる!!」(「Chilling with my boy liamgallagher U2 concert in Twickenham..!!」)とインスタグラムにアップしたものの、後で間違いに気が付き訂正。しかし、インスタにリンクされていたツイッターの方に記録が残ってしまい、これを多くの人々が見ることになった。兄に間違えられたリアムは、「会えてうれしかったよ、モー」と冗談をツイートしている。