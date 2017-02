P・モーガン、ツイッターでハリポタ全文を受け取ることに?

Wed, 15 February 2017

ロンドン北部の書店に勤める男性が、ITVのモーニング・ショー「グッド・モーニング・ブリテン」の司会者ピアース・モーガンに向け、児童小説「ハリー・ポッター」シリーズの第一巻の本文をツイッターで少しずつ送りつけている。これまでに275件分の本文をツイートしたという。「イブニング・スタンダード」紙が伝えた。



元々の始まりは、モーガンと「ハリー・ポッター」の作者J・K・ローリングの、トランプ米大統領の出したイスラム圏7カ国の入国禁止令に対する意見の相違。辛らつな言葉を投げ合う2人のツイッター・バトルの中で、モーガンは「ハリー・ポッターなんか一文字も読んでない」と書いた。そのツイッターを見た書店勤務のサイモン・キーさんは、「ハリー・ポッターと賢者の石」の冒頭である「Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much.」という文をモーガンに向けツイート。その続きをこれまでに275件送ったが、第一巻全部を網羅するには、あと3万2576件ツイートすることが必要だという。